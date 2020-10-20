В Альпах археологи обнаружили в ледниках хорошо сохранившиеся древние артефакты

20.10.2020, 12:17, Разное

Археологи обнаружили в Альпах на перевале Шнидейох древние артефакты, которые достаточно хорошо сохранились. Речь идет о нескольких вещах, найденных в ледниках под руководством Регула Габлер, работавшего вместе с командой экспертов.

Как пишет Newinform, необычные артефакты археологи обнаружили благодаря тому, что началось активное таяние ледников. Специалисты нашли нить, сплетенную из волокон растительного происхождения, которой примерно шесть тысяч лет. Также лед сохранил деревянную фигурку и шнурованные туфли, которые были созданы еще в третьем тысячелетии до н.э. Артефакты хорошо сохранили свою структуру и форму.

Благодаря таянию ледников исследователи могут узнать о жизни древних людей, которые проживали в горах много лет назад. Ранее существовало мнение, что они не покидали свое постоянное место жительства. Однако веревка, обнаруженная археологами недалеко от альпийского перевала Шнидейох, говорит об обратном. В том же районе 17 лет назад другие исследователи нашли ящик со стрелами. Ученые сошлись во мнении, что древние люди искали высоко в горах различные полезные ископаемые и кристаллы.