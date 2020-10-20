Названы защищающие от коронавируса продукты

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20.10.2020, 12:17, Разное

Врач-Диетолог Ольга Деккер пояснила о продуктах, которые могут защитить человека от коронавируса. По ее словам, прежде всего, нужно пить много воды.
Жидкость необходима организму для поддержания водно-солевого баланса. За счет достаточного количества воды кровяные тельца могут свободно плавать и переносить кислород, в котором нуждаются клетки. Если человек испытывает легкое недомогание или понимает, что уже заболел, рекомендуется больше пить. В противном случае, кровь станет густеть, а это негативно скажется на работе организма.

В рационе для профилактики коронавируса должны присутствовать белковые продукты, поскольку они укрепляют иммунитет. Нельзя забывать о полезных жирах, положительно влияющих на работу легких. Сложные углеводы, в свою очередь, улучшают микрофлору кишечника.

Диетолог напомнила о пользе минералов и витаминов, но они могут оказаться в клетках только с помощью белка. Особое внимание важно уделить витамину С. Последний содержится не только в лимонах, но и в красном болгарском перце. В 100 граммах последнего продукта имеется 200% суточной нормы, пишет «РИА Новости».



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