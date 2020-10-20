 

Медики рассказали о чае, укрепляющем иммунитет и подавляющем раковые клетки

20.10.2020, 12:17, Разное

После проведения многочисленных исследований медики пришли к выводам, что существует чай, который способен укрепить иммунитет человека, а также снизить риск развития раковых клеток в организме. Речь идет о напитке, изготовленном на основе эхинацеи.

Это травяное растение походит из Северной Америки и часто используется при простудных заболеваниях. Чай из эхинацеи может укрепить естественный барьер человека, а само растение часто включают в состав различных экстрактов и настоек.

В британском издании The Express эксперты Национальная служба здравоохранения NHS рассказали о том, что в условиях пандемии поддержание иммунитета является приоритетной задачей для всех жителей планеты. Чай из эхинацеи – это доступный способ укрепления иммунной системы, так как данный напиток помогает организму противостоять различным вирусам и инфекциям. Специалисты проанализировали 14 различных исследований и пришли к выводам, что употребление эхинацеи снижает риск простуды на 50% и сокращает продолжительность недуга на 1-1,5 дня.

По словам ученых, травяное растение содержит хикоровую кислоту, которая оказывает негативное воздействие на раковые клетки. В ходе проведения опытов было установлено, что экстракт эхинацеи привел к апоптозу злокачественных образований толстой кишки и поджелудочной железы.



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