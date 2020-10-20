Мнение: О прогрессирующем параличе президента Путина

20.10.2020, 12:15, Разное



Фото © Kremlin.ru.

Здоровье главы государства в России – предмет национальной заботы и… государственной тайны. Это лишь глупые американцы могут детально сообщать о том, как протекает CoVID-19 у их президента: налогоплательщик имеет право знать. А в нашей стране право знать имеет лишь новая знать, и то не вся, да ещё… зарубежные «голоса».

Люди совсем старшего возраста, наверное, помнят, как в 1980-е, во время гонки на лафетах именно зарубежные радиостанции, прорывавшиеся в #СССР сквозь шумы и хрипы гебешных глушилок, давали точные отчёты о критических проблемах у возрастных советских лидеров. Которые, в общем-то не были запредельно старыми: Леонид Брежнев отметил 75-летие, Константин Черненко умер в 73 года, а Юрий Андропов на момент ухода в мир иной был лишь немногим старше Владимира Путина – 69 лет. Но их диагнозы враги озвучивали точно, несмотря на всю советскую секретность.

Впрочем, для национального лидера есть кое-что похуже проблем со здоровьем…

И это – потеря управления страной. Управленческий паралич, если можно так сказать.

Есть ли признаки его в нынешней России?

Считается, что целью начатого ещё в прошлом десятилетии курса на обострение отношений с Западом выступает национализация элит, затеянная выходцами из спецслужб, которые встали у руля России. Владимир #Путин – автор и главный проводник этой идеи. Его знаменитое «захлебнётесь пыль глотать» – из этой оперы.

Наверняка многие знают Альфа-банк и слышали про «Альфа-групп». Во главе её – неразлучная троица: Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичёв, друзья по студенческой юности времён заката Советского Союза. Первый, бывший фарцовщик и мелкий пушер, в какой-то степени фронтмен, двое других всё больше держатся в тени. Общего у всех троих – тесные связи с американским и британским капиталом. Тот же Михаил Фридман буквально повязан с американскими финансово-олигархическими кругами, чего и не скрывает даже – ни контактов с бывшим вице-президентом США Диком Чейни, ни участия в программах фонда «Херитейдж».

А ещё «Альфа-групп» пользуется в России репутацией жёсткого рейдера и способностью продвигать своих людей на самые лакомые посты в государстве и бизнесе. В составе президентской администрации, например, до сих пор немало бывших «альфовцев». Сейчас вот разворачивается дело Михаила Хабарова, главного исполнительного директора банка Траст, пришедшего на этот пост как раз из «А1» – как бы инвестиционного подразделения группы. В своё время именно Михаил Хабаров буквально увёл из-под носа у Ростатома новгородскую машиностроительную корпорацию «Сплав» – монопольного поставщика запорной арматуры для атомной энергетики. Впоследствии она была продана неким украинским бизнесменам, а затем перешла к новым собственникам, состав которых держится в тайне. Предполагают, что там есть американский капитал…

То есть, «Альфа» – это не просто хищник и санитар бизнес-леса. Это, скорее, рейдер на заказе, действующий в интересах… Ну, не России точно. А злые языки прямо называют группу – агентом. Чьим? См. выше про связи Михаила Фридмана.

И вот такой агент действует годами, процветает и уверенно себя чувствует. И никакая спецслужба, никакая ФСБ и СВР, также годами «ничего не могут» сделать. Хотя докладные записки наверх посылают исправно.

Если это не полный паралич у первого лица, то что же это? Или вся эта национализация элит – просто абсолютный блеф и стопроцентный фейк?