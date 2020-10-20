 

Кандидат на должность винницкого городского головы Кудлаенко: К сожалению, есть информация, что “карусели” готовятся снова

20.10.2020, 12:10, Новости дня

Кандидат на должность винницкого городского головы Сергей Кудлаенко заявил, что уже подготовил письма во все силовые ведомства, чтобы обеспечить честное и прозрачное голосование на местных выборах. Об этом политик сказал на пресс-конференции 19 октября, пишет местный ресурс “ВінницяОК”.

Он отметил, что на избирательных участках будут наблюдатели от гражданской сети “Опора”, миссии ОБСЕ и ряда других иностранных и украинских организаций.

“Сегодня наша главная задача – защитить волеизъявление каждого винничанина! Мы не дадим украсть ни одного голоса, – заявил Кудлаенко. – Также мы уже заручились поддержкой нескольких народных депутатов Украины, которые приедут и мы вместе будем контролировать подсчет голосов”.

Политик добавил, что его команда уже подготовила письма для всех силовых ведомств и напомнил, что на один из участков Виннице на выборах в 2012 году привозили титушек. 

“К сожалению, есть информация, что такие “карусели” готовятся снова, поэтому оперативно будем сообщать соответствующие органы, – подчеркнул кандидат. – Наша цель – не должности, наша цель – развитие Винницы, преобразование родного города в по-настоящему комфортный, безопасный и европейский”.

18 октября Кудлаенко заявил, что ночью в нескольких местах в Виннице были уничтожены его агитационные конструкции. “Вместо конструктивной критики и дискуссий оппоненты перешли к тактике порчи имущества и угроз агитаторам и членам их семей. Это означает лишь одно – наша команда все делает правильно! Как бы кто ни старался – время перемен для Винницы пришло!” – отметил он.

“ВінницяОК” пишет, что полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения хулиганских действий группой лиц.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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