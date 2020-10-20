 

Рада рекомендовала Зеленскому создать и возглавить Нацштаб по противодействию биологическим угрозам

20.10.2020, 12:10, Новости дня

Верховная Рада Украины на заседании 20 октября рекомендовала президенту Владимиру Зеленскому создать и возглавить Национальный штаб по противодействию биологическим угрозам, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

За соответствующий проект постановления №4228 проголосовали 308 нардепов. Рада приняла постановление по сокращенной процедуре. 

Согласно пояснительной записке, постановлением депутаты рекомендуют президенту создать Нацштаб противодействию биологическим угрозам, который должен направить координационные усилия на мероприятия по оперативному реагированию на распространение коронавирусной болезни COVID-19.  

Одна из соавторов проекта постановления, лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко, представляя инициативу в парламенте, сказала: “В этом постановлении первое, что мы делаем – меняем местами: мы больных оставляем дома, тестирование – дома, лечение – дома или в стационаре, чтобы им не нужно было ездить по городу для получения помощи. А здоровых людей – во все средства защиты: маски, перчатки, ласты, космические костюмы – и на работу, работать и жить нормальной жизнью”. 

Она рассказала, что постановление предусматривает открытие горячей линии для граждан, заболевших COVID-19 или тех, кто имеет симптомы болезни.

Кроме того, согласно документу, Нацштаб должен обеспечить бесплатные диагностику и тестирование на COVID-19. Для этого нужно в том числе создать сеть лабораторий общей мощностью более 100 тыс. тестов в сутки. Приоритетной указана закупка и установка оборудования для ПЦР-тестирования. Время забора биологического материала для анализов у больного не должно превышать 4 часа после его обращения на горячую линию, говорится в документе. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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