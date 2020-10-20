Старший сын Захарова выступил против смягчения приговора Ефремову

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20.10.2020, 12:08, Новости дня

Адвокат старшего сына погибшего в аварии с актером Михаилом Ефремовым намерен выступить против смягчения приговора артисту в ходе рассмотрения апелляции.

«Моя позиция и позиция моего доверителя не поменялись. Мы будем выступать против смягчения наказания Ефремову», – сообщил ТАСС представитель потерпевшего Виталия Захарова Сергей Аверцев.

При этом защитник Ефремова Роман Филиппов сообщил, что переговоры с потерпевшими о примирении «велись и ведутся», а раскрыть подробности он пообещал после заседания суда.

Напомним, старший сын Захарова и ранее высказывался против смягчения приговора Ефремову. Во вторник актера доставили в суд для рассмотрения апелляции на приговор.

Прокуратура Москвы выступает против пересмотра приговора актеру. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Новый адвокат актера Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив назначить его подзащитному условное наказание.



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