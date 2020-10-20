Мнение: Беднеющие британцы и богатеющие россияне

20.10.2020, 11:55, Разное

Британцы жалуются на недоступность жилья. Представим среднюю британскую семью, которая берёт в ипотеку дом, рассчитывая платить по ипотеке около трети семейного дохода. В 1990 году можно было бы всё выплатить примерно за 10 лет. Сейчас идти в рабство к банку нужно уже на 25-30 лет, так как цена домов резко выросла, и так как длинные кредиты оборачиваются большой переплатой по процентам.

Посмотрим для сравнения на Россию. Средняя зарплата по стране в 2020 — примерно 50 тысяч рублей, то есть 100 тысяч рублей на семью. Средний доход домохозяйства за три года, следовательно, примерно равен 3,5 млн рублей. Пожалуй, этого вполне хватит на квартиру в большинстве регионов нашей страны, а там, где квартиры стоят дороже, выше и средние зарплаты.

В 2000 году средняя зарплата в России составляла около 2200 рублей, то есть примерно 4500 рублей на семью. Доход за три года, — 160 тысяч рублей или 5700 долларов, — квартиру купить не позволял, квартиры стоили в 2000 году значительно дороже. На всякий случай: по России я беру для сравнения 2000 год, так как в 1990 году был ещё СССР, в котором купить квартиру разрешалось далеко не всем.

Получается, что если британцы за последние 30 лет скатились в бедность, квартиры и дома стали для средней британской семьи очень труднодоступными, то в России ситуация обратная — в 2000 году средняя российская семья могла купить квартиру только с огромным напряжением сил, а сейчас квартиры вполне доступны по деньгам.

Если бы я сравнивал Россию с США, следовало бы учесть ещё и среднюю площадь домов, которая в США по-прежнему значительно больше. В Британии, однако, по историческим причинам жилья не так уж много, и средняя площадь на британца, — 33 квадратных метра, — не так уж отличается от наших 25 квадратных метров на россиянина. В целом выходит, что если раньше средней семье было проще купить квартиру в Британии, то теперь, наоборот, средней семье проще купить квартиру в России.

Почему так произошло — понятно. В то время как в России закончился период хаоса и постепенно установился здоровый капитализм, британцы попали в зависимость от печатного станка, надув огромный пузырь в том числе и на рынке недвижимости. Инфляцию не зря называют налогом на бедных: масштабная печать денег всегда больной бьёт по необеспеченным слоям населения и по среднему классу. Я был бы рад сказать, что России удалось избежать этой ловушки, однако новости последнего года меня обескураживают.

Низкие ставки по ипотеке, которые должны были в сделать жильё более доступным, сработали ровно так, как и предупреждали экономисты: жильё в России подорожало, уничтожив тем самым всю выгоду от льготной ипотеки:

https://www.irn.ru/articles/41220.html

Но, конечно, главным стимулом роста цен на жилье в 2020 г. стали революционно низкие ипотечные ставки. В конце апреля, когда спрос на квартиры резко упал по причине карантина, правительство для поддержки строительной отрасли запустило льготную ипотеку со ставкой не выше 6,5% годовых.

Запущенная в самую острую фазу кризиса, льготная ипотека помогла поддержать спрос на новостройки и, соответственно, предотвратить обвал рынка недвижимости. Однако уже примерно с середины лета супернизкие ставки, которые позволили выйти на рынок новым, менее платежеспособным категориям заемщиков, начали разгонять цены на недвижимость. Примерно то же самое происходило на московском рынке в 2000-е, когда появление ипотеки также спровоцировало скачок цен на жилье. Существенное увеличение спроса на какой-либо товар при сохранении или, тем более, снижении объемов его предложения всегда приводит к формированию дефицита и повышению стоимости данного товара – это закон рынка.

В результате, например, в Новой Москве, где практически любую квартиру в новостройке можно купить в ипотеку по ставке не выше 6,5%, рост цен на жилье уже к августу полностью «съел» всю выгоду от запуска льготной программы для заемщиков. Быстро дорожает жилье и в других регионах. «Вопреки ожиданиям, состояние рынка недвижимости в России в июле и августе больше похоже на перегрев, чем на обвал», – констатировали в своем исследовании аналитики Сбербанка.

Я был бы спокоен, если бы всё ограничилось льготной ипотекой. К сожалению, сейчас в России весьма высока вероятность запуска печатного станка, со всеми вытекающими из этого неприятными последствиями.

Хорошая новость в том, что даже запуск печатного станка не приведёт в России к полноценной экономической катастрофе. У нас по-прежнему продолжается период постсоветского восстановления, наша экономика постепенно крепнет.

Некоторые пишут: «в России всё плохо, ВВП растёт медленно, а миллиардеры быстро богатеют, следовательно, простые люди беднеют». Это не вполне верно фактически. Давайте возьмём десятку богатейших людей России 2013 года и посмотрим, как изменились их состояния за семь лет:

https://www.forbes.ru/rating/200-bogateishih-biznesmenov-rossii-2013/2013

https://www.forbes.ru/rating/397799-200-bogateyshih-biznesmenov-rossii-2020-reyting-forbes

Несложно заметить, что общее состояние этой десятки уменьшилось, а с учётом долларовой инфляции — уменьшилось значительно. Я не считал лично, но «Форбс» пишет, что сейчас значительно упало и совокупное состояние 200 богатейших бизнесменов России.

Подведу итог

В условиях кризиса Россия держится весьма неплохо: по сравнению с Британией, как минимум. Во многих разрезах мы по-прежнему живём беднее стран Запада, однако управленческий хаос, творящийся там в последние 10-15 лет, заставляет предположить, что по окончании кризиса Россия неожиданно для многих окажется впереди. Не потому, что мы как-то особенно быстро жиреем и богатеем, но потому, что нам пока что удаётся избегать тех дорогостоящих ошибок, которые оставляют пробоину за пробоиной в корпусах наших европейских и американских соседей.