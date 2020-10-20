 

Виктория Полторак в 39 лет обнажилась для мужского журнала Maxim

20.10.2020, 11:53, Разное

В своем микроблоге Instagram Виктория Полторак пояснила поклонникам о том, что она снялась для мужского журнала Maxim. 39-летняя актриса показала видео с бэкстейджа фотосъемки, продемонстрировав шикарные формы в различных комплектах нижнего белья.
Звезда «Потерянного рая» не постеснялась показать свою фигуру и примерить сексуальные образы. Подписчики восхитились внешним видом артистки, позировавшей на крыше небоскреба. Виктория Полторак предстала в черном бандаже, едва прикрывающем ее грудь, и чулках в сеточку, сидящей на подоконнике. Также актриса примерила на себя роль амазонки, снявшись в купальнике с декольте и золотыми широкими браслетами на руках. Еще один образ, который отметили в комментариях фолловеры – это стринги, кожаная куртка и розовые туфли на большой шпильке.

Многие пользователи пришли в восторг от выбора редакции Maxim, однако некоторым подписчикам мужского журнала показалось, что можно было пригласить для фотосессии «кого-то помоложе». Также нашлись те, кто раскритиковал Викторию Полторак за излишне откровенные образы.



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