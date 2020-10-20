 

Эвелина Бледанс раскрыла секреты идеальной фигуры и молодости

20.10.2020, 11:53, Разное

Эвелина Бледанс поделилась с Еленой Малышевой своими секретами стройной фигуры и молодости. Актриса поддерживает форму с помощью плавания в ластах.
51-летняя телеведущая встретила коллегу в своем загородном особняке. Бледанс призналась, ее внешность является результатом целого комплекса правил и упражнений, которым подчиняется вся ее жизнь. Особое внимание актриса уделяет плаванию в ластах, эффективно влияющему на «проблемные» зоны женщин. С помощью таких уникальных резиновых и силиконовых приспособлений хорошо нагружаются все мышцы ног. Артистка продемонстрировала свою методику плавания, подчеркнув тяжесть подобного занятия. Эвелина Бледанс легла на спину, подтянув ноги к себе. По ее словам, в такой позиции хорошо прорабатывается пресс, а также внешняя и внутренняя части бедра. Артистка рекомендует всем желающим иметь идеальную фигуру и сбросить лишний вес подумать об использовании техники с ластами.



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