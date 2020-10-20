Ученые опровергли популярный миф о нормальном кровяном давлении

20.10.2020, 11:53, Разное

Ученым удалось опровергнуть миф, связанный с нормальным кровяным давлением. Оказалось, что если показатели давления у человека составляют 120/80, то это не говорит об отсутствии сердечно-сосудистых болезней.

Всего исследователи изучили показатели давления у 1500 добровольцев. Наиболее внимательно специалисты исследовали данные у людей, не имевших факторов, способствующих развитию сердечных болезней, например ожирения. Результаты работы продемонстрировали, что наличие нормального давления совсем не гарантирует отсутствие недугов.

Так, болезни сердца имеют корреляцию с повышением систолического давления. При увеличении его на 10 мм ртутного столба повышались шансы на возникновение сердечно-сосудистого заболевания. При этом разница была пятикратной, если сравнивать добровольцев с давлением 120-129 мм рт. ст. и 90-99 мм рт. ст.