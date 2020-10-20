 

Лукашенко своими неадекватными действиями спровоцировал выход людей на улицу – политолог

20.10.2020, 11:37, Разное

В ходе президентской кампании Александр Лукашенко не раз говорил о попытках оппозиции устроить майдан в республике. Политик тогда обещал белорусам сохранить страну и жестко расправиться со всеми провокаторами.

Михалевич отметил, что ни один из противников президента не призывал сторонников выходить на главную площадь. “Фактически в этом году только Лукашенко и говорил о майдане”, – заявил эксперт.

По его мнению, президент своими неадекватными действиями сам спровоцировал выход протестующих на улицы. Политик совершил большую ошибку, сделав ставку на насилие, сообщает издание “Свободные новости плюс”.

Несмотря на многолетнее давление со стороны режима белорусы смогли самоорганизоваться и сплотиться. Жители республики перестали считать власть сакральной и бояться силовиков.

“Считаю, что общество во многом уже победило”, – заключил Михалевич.

Напомним, выборы главы Белоруссии состоялись 9 августа. Победу одержал Александр Лукашенко. По подсчетам Центризбиркома, за его кандидатуру проголосовали более 80% граждан.

На следующий день после выборов по стране прокатилась волна протестов. Сотни белорусов потребовали немедленной отставки Александра Лукашенко и проведения повторного голосования.



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