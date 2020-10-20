 

Ученые нашли «детский сад» для детенышей мегалодонов возрастом 24 млн лет

20.10.2020, 11:17, Разное

Американские исследователи обнаружили в питомнике Южной Каролины участок, который 24 млн лет назад являлся своеобразным «детским садиком» для детенышей мегалодонов. В нем потомство гигантских акул могло питаться и развиваться до тех пор, пока не достигало самостоятельности для обитания в открытом океане.
Поскольку акулы являются одними из самых древних существ на Земле подобные участки, где обитали их детеныши, исследователи ранее уже находили. Так, известен панамский питомник мегалодонов возрастом 10 млн лет и питомник больших белых акул в Чили, его возраст составляет 5 млн лет. В новом «детском саду» в основном обитали детеныши мегазубой акулы (Carcharocles angustidens), жившей в эпоху олигоцена 34-32 млн лет назад, отметил работник Музея естественной истории Мейса Брауна при Чарльстонском колледже Роберт Бессенекер.

Также ученым пришлось пересмотреть представления о размерах древних акул. Они изучили зуб, найденный на территории «детского сада». Результаты исследования показали, что он принадлежал самой крупной особи мегазубой акулы известной на сегодняшний день. Эксперты полагают, что акулы могли быть гораздо больше, чем принято считать сегодня.



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