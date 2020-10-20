Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M02 с чипом Snapdragon 450 замечен в бенчмарке

20.10.2020, 11:17, Разное

В популярном бенчмарк-сервисе Geekbench появились данные относительно бюджетного смартфона Samsung Galaxy M02. Устройство с SoC-чипом Snapdragon 450 показало свой потенциал и технические характеристики.

Смартфон принадлежит к начальному уровню и вскоре должен выйти в открытую продажу. Кодовое обозначение, под которым числится аппарат, SM-M025F, согласно результатам тестирования, в его процессоре объединены вычислительные ядра типа ARM Cortex-A53, тактовая частота восьми элементов достигает 1,8 гигагерц. Дополняет их ускоритель графики Adreno 506, чипсет произведен брендом Qualcomm и относится к 450 версии Snapdragon.

Встроенный модем LTE способен обеспечить передачу данных со скоростью до 300 Мбит/с. Многозадачность аппарату обеспечивает 3-гигабайтный модуль оперативной памяти, на рынок выйдет также модель с 2 гигабайтами ОЗУ. Работает новый бюджетный смартфон от Samsung на операционной системе Android десятого поколения. Экран Galaxy M02 получил диагональ 5,7 дюйма с разрешением LCD-панели в формате HD+.

Основная камера состоит из двух датчиков в 2 и 13 мегапикселей, фронтальный объектив при этом 8-мегапиксельный. Также есть в аппарате возможность установки карт памяти формата microSD для дополнения 32-гигабайтного флэш-накопителя. Судя по тому, что девайс появился не только на бенчмарке Geekbench, но и на сертификационных ресурсах Wi-Fi Alliance и Bluetooth SIG, его презентация может состояться в ближайшее время.