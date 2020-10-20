Ученые перечислили скрытые подо льдами Антарктиды объекты

20.10.2020, 11:17, Разное

Ученые рассказали о том, что скрывают под собой льды Антарктиды. Под ледовым щитом одного из самых загадочных материков находятся множество озер, полостей и вулканов, некоторые из которых до сих пор активны.

Наибольший интерес у ученых вызывают подледные озера Антарктиды. В 2012 году экспертам впервые удалось получить образцы озера Восток, находившегося в изолированном состоянии несколько миллионов лет. В нем были найдены бактерии WPS-2 и AD3, приспособленные к жизни в самых экстремальных условиях.

Также под ледником Туэйтса была выявлена полость, образовавшая в результате таяния 14 млрд тонн льда. Подобные объекты снижают прочность айсбергов, что становится причиной их разрушения. Кроме того, таяние льда могут вызывать подледные вулканы, например Эребус.

По словам ученых, Антарктида продолжает скрывать много невыясненных деталей, разгадка которых может находиться подо льдом.