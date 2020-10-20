 

У Чувака из «Большого Лебовски» диагностировали рак

20.10.2020, 11:14, Новости дня

Американский актер Джефф Бриджес, сыгравший главную роль в фильме «Большой Лебовски», сообщил, что медики диагностировали у него лимфому.

«У меня диагностирована лимфома. Несмотря на то, что это серьезное заболевание, мне повезло иметь команду потрясающих врачей, их прогноз положительный», – написал 70-летний Бриджес в Twitter, уточнив, что начнет лечение во вторник.

As the Dude would say.. New S**T has come to light.

I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.

I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.

— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020

Джефф Бриджес за свою творческую карьеру снялся в более чем 200 фильмах. Удостоен в 2010 премии «Оскар» и «Золотой глобус» в номинациях за лучшую мужскую роль в фильме «Сумасшедшее сердце». 

Наиболее известные фильмы с участием Джеффа Бриджеса – «Кинг-конг», «Фаворит», «Человек со звезды», «Претендент», «Железная хватка», «Большой Лебовски», «Планета Ка-Пэкс», «У зеркала два лица» и другие.



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