Как избавиться от жути? – Личное мнение

20.10.2020, 11:10, Разное

Дети любят бояться. Больше жути — больше эмоций. Оттого среди детей и ходили страшные истории, которые они рассказывали друг другу в школе, лагере, во дворе.

Меня эти истории вообще не торкали. Чёрная-чёрная рука? Наверное, её после похода в сортир не помыли.

Меня пугала больше жизнь, реальные события. То, что происходило в реальности, а не в страшилках.

Первую такую историю я услышала в первом классе.

Советские женщины косметикой были не избалованы. В лучшем случае, Польша, Дзинтарс и Красная Москва, воняющая общественным туалетом на птицефабрике.

В Перестройку появились барыги — они продавали наборы теней, духи и помаду. И вот про помаду была самая настоящая жуть.

В цветастую упаковку с помадой с надписью, что сделано где-то в Ненаше, барыги, якобы, клали записку: «Поздравляю, у тебя сифилис!».

Советская женщина отдавала сначала половину зарплаты за красоту, радостно пользовалась помадой, а когда та подходила к концу, получая поздравление с сифилисом.

Было такое, не было на самом деле, я не знаю. Вряд ли, конечно, скорее эти слухи распускали специально, чтобы бабы не покупали помаду, сделанную в подвале. Однако с тех пор, с раннего детства, я к выбору косметики подсознательно подхожу очень ответственно.

Вот скажите мне, что в голове человека, которая покупает, например, азиатскую косметику на сайте частных объявлений?

Нет, серьёзно, объясните мне эту логику!

Очевидно, что азиатская косметика — крутая. На мой взгляд, даже лучшая, но как можно покупать её в Интернет-подвале?

Что бывает, когда покупают якобы азиатскую косметику, которая на самом деле является контрафактом?

В самом лучшем случае, она не работает. Баба-дура выбросила деньги в форточку, намазавшись вазелином. И разочаровалась, естественно, в корейской косметике, хотя настоящая — творит чудеса, просто нужно покупать её, а не подделку.

Не в лучшем случае — а именно так и есть в 99% — в составе подделки не просто всякое говно, а реальные дерматологические проблемы — отёк на всю морду, сыпь, пигментация, вылезшие брови, отросшие усы.

Рада ли ты, красотка, что позарилась на тюбик якобы азиатского крема, который подозрительно стоил в два раза дешевле, чем в фирменном магазине?

В очень плохом случае поддельная косметика содержит трэш вроде ртути. Хотела показать картинки с последствиями, но от них вы бы перестали спать навсегда. Зачем современные женщины это покупают? Они так отчаялись перестать выглядеть на свой сорокет, что решили травануться?

Нужно быть очень наивной или очень не уважающей себя женщиной, чтобы повестись на «азиатскую» косметику, которую продают нонеймы в маркетплейсах, тётушки на базарах, девушки на Авито.

Если женщина любит себя хоть немного больше, чем свою аквариумную рыбку, она соблюдает все три важнейший правила:

– покупает азиатскую косметику и космецевтику, чтобы выглядеть как кукла, а не как курица;

– покупает азиатскую косметику и космецевтику не у бабы Гали на базаре, а в проверенном специализированном магазине;

– покупает косметику, которая подобрана лично для неё под возраст, сезон, задачи и состояние кожи.

Как узнать магазин, который даст всё это?

Магазин должен работать не только онлайн, но и офлайн. В Сети можно изобразить что угодно, но если есть «живой» магаз, в который люди ходят ногами, значит, там есть то, ради чего люди поднимают задницу с дивана.

Логично? Бесспорно.

Но этого мало. Такой магазин специализируется на азиатской косметике, а не выделяет ей полочку между ёршиками для унитаза и декоративной косметикой «ля франс». Так может делать даже крупная сеть с очень важным именем, но это не ваш выбор, если хотите решить проблемы своей кожи, а не просто купить мазюкалку в торговой точке под сияющей вывеской.

В нормальном магазине должны быть специалисты, которые заточены на решение конкретных задач. Если консультант просто слышит от вас слово «морщины» и тут же выкрикивает название средства, это — оживший телеграм-бот, гоните его ссаной тряпкой и бегите сами. Если, конечно, хотите получить от косметики результат, а не поставить галочку «Купила кремик».