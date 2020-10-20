Умерла народная артистка РСФСР Ирина Скобцева

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20.10.2020, 11:08, Новости дня

Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева умерла на 94-м году жизни, сообщили в пресс-службе компании Art Pictures, основанной сыном актрисы Федором Бондарчуком.

В Art Pictures подтвердили факт смерти артистки, подробностей пока нет, передает ТАСС.

Ирина Скобцева – российская актриса, народная артистка РСФСР (1974). Снималась в фильмах «Сережа», «Зигзаг удачи», «Любовь земная» и других.

Вдова режиссера Сергея Бондарчука, мать Федора Бондарчука.



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