Умерла народная артистка РСФСР Ирина Скобцева

20.10.2020, 11:08, Новости дня

Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева умерла на 94-м году жизни, сообщили в пресс-службе компании Art Pictures, основанной сыном актрисы Федором Бондарчуком.

В Art Pictures подтвердили факт смерти артистки, подробностей пока нет, передает ТАСС.

Ирина Скобцева – российская актриса, народная артистка РСФСР (1974). Снималась в фильмах «Сережа», «Зигзаг удачи», «Любовь земная» и других.

Вдова режиссера Сергея Бондарчука, мать Федора Бондарчука.