В оттенках лайма и лимона: как Ирина Шейк встретила из детского сада дочь Лею

20.10.2020, 10:55, Разное

Ирина Шейк уже привыкла к тому, что каждое ее появление на улицах США не проходит без компании папарацци, которые караулят модель и у дома, и во время прогулок. Вчера фотографы “поймали” уроженку Еманжелинска на одной из улиц Нью-Йорка, когда та в сопровождении своей мамы Ольги шла навстречу дочке Лее.

Шейк встречала Лею из детского сада – специально или нет, но обе были одеты в вещи цитрусовых оттенков, лимона и лайма. Ирина остановила выбор на атласном комплекте из юбки-миди и топа, накинув на плечи ультрамодный кожаный пиджак, а Лея появилась на публике в желтой шубе и колготках в тон. Яркий и самый важный аксессуар обеих – защитные маски с принтами.

Ирина Шейк и Лея

Лея сама себе одежду выбирает. Она даже мне что-то может подсказать. У меня нет амбиций одеть ребенка во что-то брендовое. В основном дорогие вещи – это подарки друзей,- рассказала Шейк во время прямого эфира с главным редактором российского Vogue. Напомним, в январе она украсила обложку британского Vogue, а в самом материале поделилась некоторыми подробностями жизни. Например, рассказала о том, как складывается ее жизнь без Брэдли Купера:

Я думаю, в любые хорошие отношения ты приносишь и лучшее, и худшее – просто так устроена наша природа. Два прекрасных человека не обязательно создадут хорошую пару. Я думаю, нам очень повезло пережить то, что было между нами. Жизнь без “Б” – это новая почва… Трудно найти баланс между состояниями одинокой мамы, работающей женщины и воспитателя. Поверьте, бывают дни, когда я просыпаюсь и говорю: “Боже мой, я не знаю, что делать, я разваливаюсь”.

Шейк и Купер начали встречаться в 2015-м, в марте 2017 года родилась Лея. Летом 2019 года звезды объявили о расставании.

Ирина Шейк и Лея Ирина Шейк с мамой Ольгой