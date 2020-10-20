Ученые: Неизвестная ранее ошибка строителей раскрыла тайну создания пирамиды Хеопса

20.10.2020, 10:53, Разное

Ученые на протяжении десятилетий пытаются понять, в чем кроется секрет создания пирамиды Хеопса, расположенной на плато Гиза. Недавно исследователи обнаружили неизвестную ранее ошибку строителей, которая помогла понять им изначальную структуру этого древнего сооружения.

Пирамиду Хеопса построили для фараона свыше 4500 лет назад. Это уникальное творение вошло в список Семи чудес света. Ученые всегда поражались тому, с какой высокой точностью была построена данная пирамид на плато Гиза. По их мнению, древние люди переносили из карьере огромные камни, а по окончанию работ облицовали сооружение белым известняком. Однако вскоре этот материал был удален.

Именно благодаря тому, что была установлена первоначальная структура пирамиды Хеопса, исследователи увидели ошибку строителей, которая ранее была неизвестна научному миру. По словам Глена Дэша, руководящего исследовательским фондом, большую часть из облицовочных камней удалили. Специалисты нашли отметины на конструкции и определили более 80 точек, откуда египтяне сняли внешние камни. После этого их нанесли на сетку, чтобы рассчитать длины сторон пирамиды. Ученые установили, что имело место небольшое отклонение, поэтому основание древнего сооружения не является квадратным. Несмотря на это, Глен Дэш всегда поражался тому, как рабочие из Древнего Египта могли так точно проводить линии, не имея, при этом, необходимых инструментов.