 

Филипп Киркоров демонстративно отказался общаться с Никасом Сафроновым

20.10.2020, 10:53, Разное

Во время премьерного показа мюзикла «Шахматы», Филипп Киркоров демонстративно проигнорировал Никаса Сафронова и отказался с ним здороваться. Свидетелями этого инцидента стали десятки случайных зрителей во время антракта.
Филипп Киркоров пришел на постановку, в которой играет Анастасия Стоцкая, в сопровождении Кати Гусевой. Когда поп-король столкнулся со знаменитым художником, то проигнорировал его приветствие. Никас Сафронов был удивлен и поинтересовался, почему артист с ним не здоровается. На это Филипп Киркоров ответил, что художник все время говорит о нем гадости.

Журналисты после окончания мюзикла спросили у живописца, чем он так обидел бывшего мужа Аллы Пугачевой. Однако Никас Сафронов и сам был озадачен случившимся. По его словам, он считает Филиппа Киркорова большим профессионалом и гениальным артистом, создавшим свое имя благодаря невероятному трудолюбию и таланту. Художник не помнит, чтобы когда-то он говорил гадости о певце. Он намерен пригласить поп-короля на ужин в ресторане и выяснить, чем его обидел. Живописец допускает, что это дело рук «недоброжелателей», которые любят стравливать известных представителей шоу-бизнеса ради скандальных новостей.



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