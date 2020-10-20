«Оборзела!»: Лариса Гузеева раскритиковала гостью «Давай поженимся!» за нежелание готовить мужу

20.10.2020, 10:53, Разное

Лариса Гузеева в студии программы «Давай поженимся!» отчитала гостью за нежелание готовить дома еду мужу. Телеведущая уверена, каждая жительница должна исполнять в семье традиционно сложившиеся обязанности.

Участником передачи стал разведенный пожарный, брак которого закончился после обнаружения им огромных доходов жены, тщательно скрывающихся от него. Гость поделился, его экс-супруга не имела желания заниматься домашним хозяйством и самостоятельно готовить пищу. Бывшая избранница героя также приехала в студию, чтобы высказаться по поводу сложившейся ситуации. Она убеждена, когда жительница много работает, то не должна еще и дома готовить, а если муж и жена одинаково трудятся, то и права должны иметь равные.

Лариса Гузеева, скептически выслушав гостью, заявила, что та «оборзела». Телеведущая подчеркнула, сама она всегда зарабатывала больше своих мужей, однако это не мешало ей оставаться хранительницей домашнего очага, поскольку мужчинам всегда нужны «котлеты и суп». Приготовление еды женщиной дома телеведущая считает данностью, которую можно сравнить с умыванием и чисткой зубов по утрам.