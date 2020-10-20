Повторное введение режима нерабочих дней в РФ исключили
20.10.2020, 10:48, Новости дня
Российские власти не намерены вводить карантин из-за коронавируса: вариант, при котором президент Владимир Путин объявляет о режиме нерабочих недель, как это было весной, не рассматривается, передают СМИ.
Источник из числа федеральных чиновников заявили, что такое развитие событий «исключено», передает РБК.
По его словам, президент прислушивается к мнению специалистов, «а они в один голос говорят об отсутствии необходимости локдауна».
Ранее в Минпросвещения оценили возможность жесткого карантина в российских школах.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет