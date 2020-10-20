 

В России планируют отменить плату за коммунальные услуги для бедных

20.10.2020, 10:29, Разное

Идею ОНФ поддержали депутаты Госдумы, а также члены общественного совета при Минстрое и организации “Деловая Россия”. Если в правительстве данная инициатива будет одобрена, то более шести миллионов семей могут не оплачивать коммунальные услуги, а государство потратит на них 140 миллиардов рублей.

Вероятно, будет изменен соцстандарт жилищной обеспеченности. Речь идет о повышении минимально допустимой площади квартиры или частного дома – с 18 до 25 квадратных метров на человека. В таком случае получать субсидии по оплате коммунальных услуг смогут больше граждан.

Напомним, с 2021 года может измениться система расчета прожиточного минимума. Согласно идее Минтруда, этот показатель больше не будет связан со статистической стоимостью потребительской корзины. Прожиточный минимум будет составлять 44,2% от среднего дохода населения.

К слову, минимальный размер оплаты труда также будут считать по-другому: как 42% от медианной зарплаты в России. Инициатива ведомства может обойтись государству в 128,5 миллиарда.



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