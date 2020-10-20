Заявление МВД Белоруссии о применении боевого оружия на протестах назвали блефом

20.10.2020, 10:29, Разное

Недавно Тихановская выдвинула ряд требований белорусским властям: отставка Александра Лукашенко, остановка насилия на улицах и освобождение политзаключенных. В противном случае, по словам оппозиционера, в стране произойдут массовые протесты, забастовки, блокировка дорог и обвал продаж в госмагазинах.

Вместе с тем в МВД Белоруссии допустили применение боевого оружия на протестах. Силовики возьмутся на него “в случае необходимости”. Также власти республики сообщали о готовящихся провокациях.

Политолог уверен: слова представителей власти далеки от реальности. По его мнению, динамика протеста зависит в основном от действий. Следующий шаг властей, Тихановской или Координационного совета способен изменить градус настроений.

“Блеф властей не прошел, цель угроз – минимизировать количество участников – не достигнута”, – считает Егоров.

Если никаких активных действий предпринято не будет, то протесты начнут ослабевать, считает эксперт. В настоящий момент наблюдается активность из-за ультиматума Тихановской. Правда, категоричность требований влечет за собой большой риск. По мнению политолога, лучше не делать подобных заявлений, если не способен выполнить угрозу.