 

Заявление МВД Белоруссии о применении боевого оружия на протестах назвали блефом

20.10.2020, 10:29, Разное

Недавно Тихановская выдвинула ряд требований белорусским властям: отставка Александра Лукашенко, остановка насилия на улицах и освобождение политзаключенных. В противном случае, по словам оппозиционера, в стране произойдут массовые протесты, забастовки, блокировка дорог и обвал продаж в госмагазинах.

Вместе с тем в МВД Белоруссии допустили применение боевого оружия на протестах. Силовики возьмутся на него “в случае необходимости”. Также власти республики сообщали о готовящихся провокациях.

Политолог уверен: слова представителей власти далеки от реальности. По его мнению, динамика протеста зависит в основном от действий. Следующий шаг властей, Тихановской или Координационного совета способен изменить градус настроений.

“Блеф властей не прошел, цель угроз – минимизировать количество участников – не достигнута”, – считает Егоров.

Если никаких активных действий предпринято не будет, то протесты начнут ослабевать, считает эксперт. В настоящий момент наблюдается активность из-за ультиматума Тихановской. Правда, категоричность требований влечет за собой большой риск. По мнению политолога, лучше не делать подобных заявлений, если не способен выполнить угрозу.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Скандалы: 36 банков готовят на выход

14.10 / «Любая политическая борьба может привести в тюрьму»

09.10 / Губернатор Камчатки запретил посещение Халактырского пляжа без маски

30.06 / Мнение: Атлас деколонизации США

11.09 / Пригласите психиатра

26.06 / Предсказавший эпидемию COVID-19 вирусолог предупредил о скорой второй волне коронавируса в России

01.09 / В России резко подорожал важный продукт

05.10 / Мнение: Азербайджанские военные в Талыше

24.06 / Без проблеска стыда в мозолистых мозгах

28.08 / Найденное в Антарктиде существо пережило массовое вымирание благодаря спячке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска