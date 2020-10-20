Диетолог Дюваль рассказала о целебных свойствах масел для организма

20.10.2020, 10:29, Разное

Диетолог Анжелика Дюваль пояснила о целебных свойствах масел. Они способны укреплять иммунитет, придавать человеку энергии и сил, а также насыщать организм полезными жирами растительного происхождения.

В рационе многих людей присутствует очень мало растительных масел, но они даже не подозревает, насколько продукт является полезным. Он должен быть нерафинированным, иметь природный запах. Рекомендуется выбирать масло прямого отжима, поскольку в нем имеются целебные свойства. К тому же в рационе должны быть разновидности продукта, а не только оливковое и подсолнечное. Витамины и полезные микроэлементы содержатся в тыквенном, кедровом и кунжутном масле. С их помощью можно укрепить иммунитет и обеспечить профилактику различных заболеваний.

По словам Дюваль, огромное значение имеют критерии, по которым необходимо выбирать масло. Продукт должен находиться в темной стеклянной бутылке, чтобы не попадали солнечные лучи. Необходимо, чтобы крышка тары была прочно закрыта, поскольку масло портится от влияния кислорода. Продукт важно хранить в темном и прохладном месте, но не на полке холодильника, поскольку там происходит его расслоение, пишет портал Nation News.