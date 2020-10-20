ZTE готовится выпустить доступный 5G-смартфон с 48-Мп камерой и 128 Гбайт флеш-памяти

20.10.2020, 10:29, Разное

Новый доступный по цене смартфон с актуальными техническими характеристиками готовит к выпуску на рынок компания ZTE. 8012N, как значится в базе TENAA (Национального китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования), новинка будет оснащена модулем 5G, 128 гигабайтами флэш-памяти и 48-мегапиксельной камерой.

При этом аппарат относиться к среднеценовому сегменту и поддерживает NSA и SA, неавтономную и автономную архитектуры. За быстродействие и мощность устройства отвечает восьмиядерный чипсет, марка которого в документах TENAA не указана. Его тактовая частота при этом достигает 2 Гигагерц, а дополняет SoC модуль оперативной памяти емкостью в 4 или 6 гигабайт в зависимости от конфигурации модели.

Любого рода контент пользователь может хранить на карте встроенной памяти ёмкостью в 64 либо 128 гигабайт, которые легко дополнить microSD объемом до 512 гигабайт. Также смартфон оборудован тройной основной камерой с главным датчиком на 48 мегапикселей. Дополнительные объективы 2- и 8-мегапиксельные, камера для селфи в девайсе также 8-мегапиксельная. На задней панели также разместился сканер отпечатков пальцев. Какой будет в новинке диагональ дисплея, не указывается, однако размеры самого смартфона – 165,9 миллиметра в длину, 75,8 в ширину при толщине корпуса в 8,9 миллиметра, следовательно, как уверены эксперты, экран получит примерно 6,5-дюймовую диагональ.

Аккумуляторная батарея, установленная в смартфон, имеет объем 3,9 тысячи мАч. Работает телефон на десятой версии ОС Android, в продажу поступят устройства с несколькими вариантами оформления корпусных панелей, включая градиент. О стоимости ZTE 8012N, как и дате его выпуска в продажу, пока информации нет.