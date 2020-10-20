 

ZTE готовится выпустить доступный 5G-смартфон с 48-Мп камерой и 128 Гбайт флеш-памяти

20.10.2020, 10:29, Разное

Новый доступный по цене смартфон с актуальными техническими характеристиками готовит к выпуску на рынок компания ZTE. 8012N, как значится в базе TENAA (Национального китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования), новинка будет оснащена модулем 5G, 128 гигабайтами флэш-памяти и 48-мегапиксельной камерой.
При этом аппарат относиться к среднеценовому сегменту и поддерживает NSA и SA, неавтономную и автономную архитектуры. За быстродействие и мощность устройства отвечает восьмиядерный чипсет, марка которого в документах TENAA не указана. Его тактовая частота при этом достигает 2 Гигагерц, а дополняет SoC модуль оперативной памяти емкостью в 4 или 6 гигабайт в зависимости от конфигурации модели.

Любого рода контент пользователь может хранить на карте встроенной памяти ёмкостью в 64 либо 128 гигабайт, которые легко дополнить microSD объемом до 512 гигабайт. Также смартфон оборудован тройной основной камерой с главным датчиком на 48 мегапикселей. Дополнительные объективы 2- и 8-мегапиксельные, камера для селфи в девайсе также 8-мегапиксельная. На задней панели также разместился сканер отпечатков пальцев. Какой будет в новинке диагональ дисплея, не указывается, однако размеры самого смартфона – 165,9 миллиметра в длину, 75,8 в ширину при толщине корпуса в 8,9 миллиметра, следовательно, как уверены эксперты, экран получит примерно 6,5-дюймовую диагональ.

Аккумуляторная батарея, установленная в смартфон, имеет объем 3,9 тысячи мАч. Работает телефон на десятой версии ОС Android, в продажу поступят устройства с несколькими вариантами оформления корпусных панелей, включая градиент. О стоимости ZTE 8012N, как и дате его выпуска в продажу, пока информации нет.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.07 / Снова глюк в Матрице? В Колумбии засняли голубя, застывшего в полете

15.09 / Пугачева перестала ходить на вечеринки из-за выходки Баскова

08.09 / «Нехорошие» квартиры, в которых люди хотят совершить суицид

22.08 / “Ведро с гайками”

29.07 / Skoda показала тизер будущего кроссовера Enyaq

19.09 / Мнение: Плавильный котел

15.09 / Нужно ли сторониться переболевших COVID-19 в течение 90 дней?

28.08 / “Голое тело в носках”: Малышева раскрыла секреты идеального сна

13.10 / Володин: Новый закон о правительстве повысит качество власти

07.08 / Путин никому не доверяет, Меркель волчица, Зеленский хороший

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска