Бари Алибасов пожаловался на бедственное положение своих артистов

20.10.2020, 10:29, Разное

Популярный российский продюсер Бари Алибасов пояснил о бедственном положении своих артистов из группы «На-На». Он отметил, что из-за пандемии коронавируса все сидят без работы.

Бари Алибасов переживает не за себя, а за свой коллектив. В последнем числится 17 человек, которым без постоянной работы приходится очень непросто. По словам продюсера, нужно думать, как сейчас выживать. Он предположил, что можно взять деньги в долг, но потом отметил, что вряд ли кто-то будет давать финансы в такое непростое время.

У самого Бари Каримовича пока имеются сбережения. В то же время продюсер понимает, что деньги в определенный период закончатся. Сейчас заработок Алибасова состоит из гонораров, получаемых за участие в ток-шоу. Однако суммы перечисляются не очень большие. Продюсеру хочется, чтобы была нормальная концертная работа.

Напомним, что Бари Алибасов передумал разводиться с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Пара смогла уладить все вопросы с квартирой, из-за которой были размолвки.