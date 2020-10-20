 

Стало известно отношение Путина к повторному введению карантина в России

20.10.2020, 10:23, Разное

Власти России не рассматривают возможность введения режима нерабочих дней, как это было весной. Президент Владимир Путин тесно общается со специалистами, а они в один голос настаивают на отсутствии необходимости второго карантина.

“Это исключено”, – подчеркнули источники.

Как передает издание “РБК”, отдельное обращение главы страны к народу из-за пандемии коронавируса не запланировано. Путин и так регулярно обсуждает ситуацию c COVID-19 на различных совещаниях.

По состоянию на 19 октября общее число зараженных коронавирусом в России составляет 1,41 миллиона. Ежедневный прирост держится на уровне 14-15 тысяч. За весь период вылечились 1,07 миллиона человек, умерли 24 тысячи пациентов.

Ранее в Министерстве здравоохранения назвали сроки стабилизации ситуации с распространением болезни в стране. По мнению специалистов, улучшение произойдет уже через две недели.

Профессор МГУ Алексей Аграновский рассказал, что главными рассадниками COVID-19 являются ночные развлекательные заведения – бары и клубы. Как правило, там люди ведут себя беспечно и не соблюдают меры защиты.

С 19 октября в Москве всех посетителей подобных заведений обязали проходить обязательную регистрацию при входе. Чтобы попасть в ночной клуб или бар, им нужно просканировать QR-код или отправить СМС.



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