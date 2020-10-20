Страшное ДТП в Петрозаводске сняли на видео

20.10.2020, 10:23, Разное

На нерегулируемом пешеходном переходе возле дома №5 на Лососинском шоссе в Петрозаводске автомобиль Volkswagen сбил 56-летнюю женщину, передает сайт VSE42.RU. Удар был такой силы, что женщина сделала сальто в воздухе и отлетела к идущим во встречном направлении машинам.

Произошедшее сняли на видео камеры наружного наблюдения, установленные поблизости. За рулем иномарки был 84-летний мужчина. Пострадавшую с многочисленными травмами доставили в больницу.