“Я почти 30 лет ела все, что хотела, когда хотела и сколько хотела”. alyona alyona вернулась к тренировкам и обнародовала план похудения

20.10.2020, 10:05, Новости дня

Украинская рэп-певица alyona alyona 19 октября в Instagram сообщила, что возобновила тренировки и наладила питание.

Артистка призналась, что когда в начале лета объявила о своем намерении похудеть на 29 килограммов, то совсем не понимала, как именно будет достигать своей цели.

“Я почти 30 лет ела все, что хотела, когда хотела и сколько хотела, поэтому сейчас готова пересмотреть свои взгляды на еду и попробовать что-то изменить”, – написала она.

По словам рэп-исполнительницы, после консультаций с диетологом она заранее начала думать, что и когда будет есть, а также перестала стесняться брать еду с собой.

“И главное – я уверенными шагами иду к тому, чтобы взгляд на еду, как на ритуал, приносящий кайф, изменился”, – написала артистка. Она отметила, что учится воспринимать пищу как источник энергии.

alyona alyona подчеркнула, что для достижения цели перешла на трехразовое питание и значительно сократила количество углеводов.

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ЗНОВУ В ДІЛІ * Я повернулась до тренувань. І перше з чого я почала – налагодила своє харчування (знову). Коли я всім повідомила, що планую схуднути, міи * дірект затріщав. Хочу ще раз подякувати всім, хто підтримав, повірив, простягнув руку допомоги – ви наи * кращі! * Так от, я знала, що я хочу, але зовсім попередньо не спланувала як саме я буду цього досягати. Знала одне – спочатку до лікаря дієтолога. І от, тримаючи результати і вектор роботи, я опинилася на роздоріжжі: багато хто пропонував свою систему харчування без фізичних навантажень, хтось писав про пару варіантів шикарних дієт+спорт або участь в марафонах, були варіанти берегти спину і виключно плавати, а хтось взагалі пропонував «і * сти все і худнути так». * Першим дзвіночком для мене став приклад Стаса @ragga_jagga з моєі * команди, якии * скинув за карантин 20 кг. Він розповів мені про @vashtrener_ukraine і * хніи * тотальнии * супровід твого схуднення з максимально індивідуальним підходом. Я вирішила віднести туди результати дієтолога. Одне я для себе вирішила точно: я маи * же 30 років (читаи * «пів життя») і * ла все, що хотіла, коли хотіла і скільки хотіла, тому зараз готова переглянути своі * погляди на і * жу і пробувати щось змінювати. Морально готувалася, читаючи корисні статті від @olymarkes спілкуючись з нею про свою харчову поведінку. * На основі рекомендаціи * лікаря, дієтологи з Ваш тренер розписали мені багатоваріантне трьох разове (мені не можна і * сти 5 разів) харчування на протязі дня, показали мені свіи * додаток для телефону, в якому супер практично за собою слідкувати, і порекомендували чудового тренера в супровід моі * м змінам. * Я значно зменшила кількість вуглеводів, балансуючи швидкі та повільні, я обираю правильні жири, я і * м достатньо білків. Я почала думати завчасно, що і коли я буду і * сти, перестала соромитися брати і * жу з собою і якщо в мене час обіду/вечері, то хаи * хоч світ лусне – я маю поі * сти вчасно і ніякі справи не варті мого здоров’я. І головне – я впевненим кроком и * ду до того, щоб в моі * и * голові погляд на і * жу як на «ритуал, що приносить каи * ф» змінився на «джерело енергіі * і поживних речовин, що допомагає мені бути в тонусі і чудово себе почувати». Чого бажаю усім вам!

Публикация от Альона (@alyona.alyona.official) 19 Окт 2020 в 9:09 PDT

В июне 2020 года alyona alyona в день своего 29-летия призналась, что ее вес составляет 127 килограммов, и заявила о желании похудеть. За первый месяц ей удалось сбросить около 10 килограммов.

В сентябре артистка принимала участие в шоу “Танцы со звездами” на “1+1”. По словам певицы, она хотела доказать всем, что “пышкам подвластны любые па”.

16 сентября alyona alyona в микроблоге обнародовала снимки, сделанные во время фотосессии для рекламы женского белья больших размеров.