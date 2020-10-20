Трамп заявил, что примет участие в дебатах с Байденом, несмотря на “несправедливые” условия

20.10.2020, 10:05, Новости дня

Президент США Дональд Трамп будет принимать участие в дебатах с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, которые состоятся 22 октября, хотя и считает несправедливыми условия их проведения. Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами 19 октября, пишет Reuters.

По мнению Трампа, “несправедливым” было изменение вопросов дебатов. Кроме того, он считает модератора – журналистку NBC News Кристен Уэлкер – “предвзято настроенной”.

Трамп баллотируется на пост президента от Республиканской партии, Байден – от Демократической. 29 сентября они провели в Кливленде первый из трех раундов дебатов кандидатов в президенты. Политики говорили о результатах своей работы, назначении судьи Верховного суда США, пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, экономике, расовых вопросах и насилии в американских городах, а также о защите избирательного процесса. Опрос CBS News показал, что победителем дебатов Байдена считают 48% зрителей, Трампа – 41%.

Второй раунд должен был состояться 15 октября в Майами, но его отменили. Третий пройдет в Нэшвилле 22 октября. Начнутся теледебаты в 21.00 (5.00 23 октября по Киеву). Кандидаты в президенты будут говорить о борьбе с COVID-19, американских семьях, расовых проблемах в США, климатических изменениях и особенностях руководства страной.