Исследование крови поможет выявлять склонных к алкоголизму людей

20.10.2020, 9:53, Разное

Финские исследователи установили, что по профилю метаболитов сыворотки крови можно узнать имеется ли у человека склонность к алкоголизму. Данное открытие позволит заранее избежать побочных эффектов, развивающихся на фоне чрезмерного употребления спиртных напитков.

Так, результаты исследования сыворотки крови показали, что у людей, склонных к алкоголизму, количество серотонина и аспарагина находится на низком уровне. По словам Олли Кярккяйнена из Университета Восточной Финляндии, серотонин отвечает за регулирование нервной системы, а аспарагин защищает органы от вредного воздействия алкоголя. Поэтому их низкий уровень способствует развитию зависимости от спиртного.

Сбором образцов сыворотки исследователи занимались у мужчин, родившихся в 1980-х годах, для исследования факторов, повышающих риски развития ишемической болезни. У некоторых респондентов имелись проблемы с алкоголем, а также болезни, сопутствующие этой вредной привычке. У большинства обследованных лиц исследователи обнаружили низкий уровень серотонина и аспарагина.