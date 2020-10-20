Фигура Валерии в бикини привела в восторг коллег и поклонников

20.10.2020, 9:53, Разное

Известная российская певица Валерия восхитила поклонников и коллег фигурой в купальнике. Автором снимка стал ее супруг Иосиф Пригожин. Артистка разместила его на своей странице в социальной сети Instagram.

Валерия и Иосиф Пригожин отправились в отпуск. 52-летняя артистка охотно позирует мужу в купальнике, поскольку находится в прекрасной форме. Для похода на пляж певица выбрала раздельный купальник. На снимке видно, как в руке она держит смартфон.

Валерия разговаривала с мамой, когда Иосиф Пригожин делал фотографию. Иногда артистку злит то, что супруг всегда пытается снять какие-то кадры, когда она занята. Однако в этот раз исполнительница даже несколько раз остановилась и попозировала продюсеру. Теперь она рада, что у нее есть контент для страницы в социальной сети. Заранее Валерия извинилась перед подписчиками, что публикации в ближайшее время будут однообразными.

Поклонники артисты пришли в восторг от фотографии. В комментариях они заявили, что Валерия является обладательницей роскошной фигуры. Сделали комплименты артистке многие знаменитости, среди которых Яна Кошкина, Слава, Алсу, Влад Топалов, Анна Семенович.