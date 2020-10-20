Беременная Наталья Подольская показала новую детскую

20.10.2020, 9:53, Разное

Беременная певица Наталья Подольская показала детскую комнату, в которой делается ремонт для будущего малыша. В раскраске преобладают белые, голубые, коричневые и серые тона.

38-летняя Наталья Подольская скоро во второй раз станет мамой. В конце ноября на свет должен появиться ее второй сын от певца Владимира Преснякова. Звездные родители готовятся к этому событию: в детской комнате для малыша уже полным ходом идет ремонт.



Изображение взято с: Instagram @nataliapodolskaya

В разделе «Истории» в социальной сети Instagram Подольская показала, как уже преобразилась детская. Сама же артистка осталась довольна цветом стен. Она отметила, как гармонично оттенок смотрится вместе с кроватью. К слову, последняя будущему малышу досталась от старшего брата Артемия, пишет портал «Телепрограмма». Когда ремонт завершится, Подольская пообещала поклонникам показать финальный результат.