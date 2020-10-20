В новогоднюю ночь россиян поздравит Валентина Терешкова

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20.10.2020, 9:52, Разное

Помимо традиционного поздравления с Новым годом от Президента Владимира Путина, для россиян за 10 минут до полуночи с торжественным словом выступит первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза и автор поправок в Конституцию Валентина Терешкова, сообщил генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.

– В адрес «Первого канала» поступило множество писем от телезрителей. Им хотелось не только послушать Владимира Владимировича, но и других лиц, причастных к нашему благосостоянию, причастных к управлению государством. Тут у нас был тоже некий внутренний кастинг. Наши редакторы изучили множество кандидатур и выбрали по принципу, что человек должен иметь максимальную поддержку общества, быть уважаемым, вызывать доверие и быть умелым оратором. Такой человек — это Валентина Владимировна Терешкова, историческая личность. Правда, пришлось позвонить Владимиру Владимировичу [Путину] в Кремль и узнать его мнение. Я спросил его, ничего, что перед вами Терешкова выступит? Он отметил, что Валентина Владимировна выступала перед ним в Госдуме и всё завершилось хорошо, значит, и здесь он не возражает, — рассказал Эрнст.

О своих планах транслировать новогоднюю речь Терешковой сообщили радио «Маяк» и «Говорит Москва», телеканалы холдинга ВГТРК, Рен-ТВ и НТВ. Телеканал «Роскосмос», кроме поздравления первой женщины-космонавта, покажет и поздравление от главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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