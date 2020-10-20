СПЧ подготовил заключение по поправкам Мизулиной в Семейный кодекс

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20.10.2020, 9:48, Новости дня

Совет по правам человека (СПЧ) подготовил заключение по поправкам в семейный кодекс, которые были разработаны во главе с сенатором Еленой Мизулиной, документ является отрицательным, сообщил глава ведомства Валерий Фадеев.

Фадеев объяснил данное решение тем, что подобные объемные изменения должны вводиться в законе не «впопыхах» и в присутствии «широкого экспертного и общественного обсуждения». По его словам, в данном вопросе приоритетным является поиск баланса, передает РИА «Новости».

«Тема отобрания детей очень тонкая. И как здесь не сделать хуже?», – заключил Фадеев.

Ранее депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас во главе с сенатором Еленой Мизулиной внесли на рассмотрение в Госдуму пакет законопроектов под названием «О внесении изменений в Семейный кодекс и другие федеральные законы в целях укрепления института семьи».

В одном из них содержится предложение по принятию инициативы, которая разрешает суду принудительно разлучать ребенка с родителями на основании заключения о лишении родительских прав и при их установленной вине.

Кроме того, в пакет входит проект, который запрещает заключение браков на территории РФ между лицами одного пола или трансгендерами.



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