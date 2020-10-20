«Недостаточно русофобские»: в Латвии уничтожили тираж учебников по истории, не соответствующих государственному стандарту

20.10.2020, 9:37, Разное

Латвийская полиция изъяла из школьных библиотек серию учебников по истории страны. Поводом к этому послужили донесения родителей, жалующихся на возникающие у детей подозрительные вопросы о более терпимом отношении к русскому населению. Проверка выявила грубейшие нарушения в большинстве разделов, после чего литература была признана экстремистской, изъята из публичного пользования и уничтожена.

Учебник обвинялся в несоответствии исторической правде. Так, в числе прочих несоответствий государственному стандарту изложения истории, согласно его положениям, этническими чистками в период немецкой оккупации занимались не только законспирированные агенты КГБ, но и местные жители. Также отрицалась причастность СССР к ядерным бомбардировкам Японии в 1945 году и недостаточно однозначно возлагалась ответственность России за современные экономические проблемы Латвии.

«Это ужасно, такими темпами наши дети начнут смотреть на этих грязных русских как врагов! А что потом? Они начнут видеть в них людей?! Мы не для того номинировались на эталон русофобии, чтобы такое проходили в школе», — заявила министр образования Латвии Илга Шуплинска.

Уничтожение литературы сопровождалось массовым факельным шествием, в котором принимали участие высокопоставленные латвийские чиновники. Процесс сопровождался угрозами русскоязычному населению страны, осквернением российских флагов и монументов павшим советским воинам. По завершении шествия учебники истории, а также некоторые произведения русских классиков были подвергнуты массовому сожжению под восторженные аплодисменты толпы. Автор научного пособия был лишён всех научных званий и отправлен на повышение квалификации в Саласпилсский санаторий закрытого типа вместе с цензорами, разрешившими выход учебника в тираж. Попытки журналистов связаться с ними пока остаются безуспешными.

МИД РФ уже выразил глубокую озабоченность данным происшествием.

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