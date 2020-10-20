Избиение суррогатных младенцев

20.10.2020, 9:30, Разное

Что удалось выяснить о «шайке, торгующей новорожденными» и охоте Следственного комитета на одиноких отцов.

Петр Саруханов / «Новая газета»ВИДЕОВЕРСИЯ МАТЕРИАЛАЮлия Латынина объяснила смысл «дела репродуктологов». Видео автора расследования (подробный рассказ)

9 января 2020 года в Одинцове, в поселке ВНИИСОК, умер новорожденный. Мальчик был сыном филиппинского бизнесмена Эдгардо Невады.

Эдгардо Невада всю жизнь мечтал о детях, но был бесплоден — состояние, в котором, по мнению репродуктологов, в ближайшем будущем будет находиться от 15 до 20% популяции homo sapiens.

Случай Невады был особенно сложным. Он ездил по самым разным клиникам, но помогли ему только в России. В 2018 году доктор Тарас Ашитков из «Петровских ворот» сделал ему процедуру, которая называется PESA — это чрескожная аспирация сперматозоида из придатка яичка, — иначе говоря, забрал у него сперму, введя иглу в непроходимый семенной каналец.

Эдгардо Невада хотел двух детей. Первый — девочка — родилась в 2019-м от русской суррогатной мамы на Филиппинах. По словам Константина Свитнева, главы ООО «Росюрконсалтинг», которое осуществляло юридическое сопровождение всего процесса, Невада хотел, чтобы второй ребенок тоже появился на Филиппинах, но сурмама отказалась лететь.

Ребенок родился 6 декабря 2019 года. Отец планировал забрать его сразу после новогодних праздников. В середине декабря в ходе одного из регулярных осмотров ребенка врач поставил ему диагноз «кефалогематома». Мальчика прооперировали в Морозовской больнице, выписали и велели 9 января принести на плановый осмотр.

В ночь с 8 на 9 января ребенок внезапно умер.

До этого он чувствовал себя нормально, только весь день 8 января спал. Что это было — последствия родовой травмы, операции, или генетических проблем отца, или SIDS (синдром внезапной детской смерти) — неизвестно.

Поселок ВНИИСОК. Дом, в котором умер новорожденный сын Эдгардо Невады. Фото Виктория Одиссонова / «Новая»

Милиция приехала на вызов няни и обнаружила в квартире еще трех новорожденных. Двое — были детьми филиппинского политика, вице-спикера парламента и личного друга президента Дутерте Фредениля Кастро. Еще один был сыном филиппинского бизнесмена Потенсиано. Квартиру снимали сами филиппинцы: это была хорошо обставленная трехкомнатная квартира в новом доме.

И Кастро, и Потенсиано, по словам Свитнева, — верующие и женатые католики. Обе семьи неистово хотели детей, но их браки были бесплодны, а на Филиппинах суррогатное материнство запрещено. Обе пары пользовались услугами российских репродуктологов не раз. Семья Кастро родила пятерых. Семья Потенсиано — троих.

Дети Фредениля родились 29 октября; супруги приехали за детьми в конце декабря, однако бумаги еще не были готовы, видимо, из-за Нового года. Супруги оформили родительские права и улетели на Филиппины, чтобы вернуться за детьми сразу после праздников. Ребенок Потенсиано родился 1 ноября. Потенсиано планировал приехать за детьми всей семьей, с женой и предыдущими детьми, выношенными русскими сурмамами.

Фредениль Кастро. Фото: Reuters

Дети Кастро были его и его жены. С Потенсиано было сложнее. Когда он начал программу суррогатного материнства, его жена умирала от рака, и годных яйцеклеток у нее не было. Супругам подобрали подходящего донора. В 2015-м жена Потенсиано умерла, через несколько лет Потенсиано женился снова, и у него сразу родился ребенок. Но для верующего католика Потенсиано, по словам Свитнева, было делом чести завершить ту программу, которую он начал с первой женой: он относился к оплодотворенным эмбрионам как к уже существующим детям, и новая жена, также верующая католичка, его полностью поддерживала.

Разумеется, менты всех эти подробностей не знали. Суррогатное материнство выходило за рамки их кругозора и, следовательно, составляло преступление.

Начальству доложили о раскрытии преступной группы, а в СМИ появились победные рапорты об аресте шайки, торгующей младенцами.

Детей отобрали у нянь и поместили в Видновский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением ЦНС с нарушением психики, а две несчастных семьи — Фредениля и Потенсиано — принялись бомбардировать следствие экспертизами ДНК, подтверждающими, что это их дети.

Так родилось «дело репродуктологов» — самое, на мой взгляд, чудовищное из всех абсурдных дел, которые устраивает наше государство.

Видновский специализированный дом ребенка для детей сорганическим поражением ЦНС с нарушением психики. Фото:Яндекс.Карты

Особая чудовищность заключается вот в чем. Обычно наше государство ломает жизнь взрослым. В данном случае наш царь Ирод занимается избиением суррогатных младенцев. Вместо того чтобы передать их родителям, их отправляют в инкубатор.

Это не мои слова. Так назвала подобные учреждения в разговоре с «Новой» Нюта Федермессер. «Когда ребенка изымают и помещают в инкубатор, — сказала она, — он перестает быть человеком. Он перестает быть личностью». «Когда сторонние люди приходят в эти места, — сказала она, — они не могут отличить мальчиков от девочек, потому что они одинаково одеты».

Вот в это место, где ребенок перестает быть человеком, и сдали детей.

Постановление

Сегодня «Новая» впервые публикует постановление о возбуждении уголовного дела, подписанное «важняком» СК майором юстиции Л.В. Смирновой 7 июля 2020 г.

Согласно этому постановлению, учредители и сотрудники «Европейского центра суррогатного материнства» во главе с д-ром Владиславом Мельниковым и компании «Росюрконсалтинг» во главе с Константином Свитневым были торговцами детьми.

При этом врачи совершали одну и ту же процедуру. Они брали у будущего родителя сперму, оплодотворяли ей донорскую яйцеклетку и подсаживали суррогатной матери. В таком способе деторождения нет ничего незаконного или экзотического. Такие роды происходят в РФ около 3 тыс. раз в год.

Из того, что бесплодному мужчине помогли родить, никак нельзя сделать уголовное дело. В противном случае майору Л.В. Смирновой пришлось бы возбудить уголовное дело против Господа Бога за помощь в рождении бездетному Аврааму (Быт. 18:11), бездетному Исааку (Быт. 25:21), бездетной Рахили (Быт. 30:22), бездетному отцу Самсона (Суд. 13:2) и бездетной матери пророка Самуила (1Цар. 1:17).

Генеральный директор центра суррогатного материнства Владислав Мельников, фигурант уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей. В Басманном суде, июль 2020. Фото: РИА Новости

Платная услуга по рождению своих собственных детей тоже не может быть торговлей детьми. В противном случае торговлей детьми будет любое ЭКО и оплата услуг частного роддома.

Поэтому следствие написало, что врачи брали сперму у неустановленного лица, оплодотворяли яйцеклетку и продавали родившегося ребенка тоже неустановленному лицу.

Вот, например, как следствие описывает рождение первой дочери Потенсиано.

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