Арабский бизнесмен хочет возобновить отношения с Евгенией Феофилактовой

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20.10.2020, 9:17, Разное

В начале 2020 года стало известно о том, что бывшая участница проекта «ДОМ-2» Евгения Феофилактова рассталась с арабским бизнесменом, с котором встречалась три месяца. Маджид Гиагиа пояснил журналистам, что до сих пор влюблен в модель и хочет возобновить с ней отношения.
После того, как закончился роман с экс-участницей реалити-шоу, арабский предприниматель встречался с несколькими девушками. Однако все его новые отношения быстро закончились. Когда Маджид Гиагиа был во главе жюри конкурса топ-моделей, который проходил в Ливане, он понял, что там не было девушки, которая могла бы сравниться по красоте с Евгенией Феофилактовой. Как отметил бизнесмен, бывшая участница «ДОМа-2» до глубины души тронула его сердце.

Несмотря на все ссоры и недопонимания, которые были между ними, Маджид Гиагиа все еще любит экс-девушку. Пара рассталась из-за того, что арабский предприниматель видел модель только в качестве домохозяйки и не хотел, чтобы она публиковала откровенные снимки в соцсетях. По словам продюсера, Евгения Феофилактова зависима от Instagram и жаждет славы.

Бывшая участница телестройки ранее призналась, что рядом с ней есть надежный мужчина, но пока они не в отношениях. Однако в начале года знаменитость утверждала, что в ее романе с арабским бизнесменом точка еще не поставлена.



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