Поклонники восхитились роскошными формами Светланы Лободы в купальнике от Dior

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20.10.2020, 9:17, Разное

В своем микроблоге Instagram Светлана Лобода опубликовала новый снимок, на котором она запечатлена в ОАЭ на яхте. Поклонники восхитились ее шикарными формами в черно-белом купальнике от бренда Dior.
Фолловеры отметили, что певица является обладательницей шикарной фигуры. Люксовый полосатый открытый купальник отлично подчеркнул также длинные ноги Светланы Лободы. Свой образ артистка дополнила стильными солнцезащитными очками и черной пляжной накидкой с узором.

Новый пост Светлана Лобода посвятила поклонникам, поблагодарив их за поздравления с днем рождения. Знаменитость призналась, что перечитала все слова в свой адрес и «купается в любви» подписчиков. Фолловеры в ответ засыпали певицу комплиментами, назвав ее «шикарной женщиной» и «королевой красоты». Недавно она отметила 38-летие, но поклонники утверждают, что артистка выглядит моложе своего возраста.



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