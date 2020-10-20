Нужно ли заводить ребенку банковскую карту?

20.10.2020, 9:20, Детали

Теги: Бизнес, Образование, Работа, Технологии

– Сын просит оформить ему банковскую карточку. Говорит, его друзья уже все ими пользуются. А я сомневаюсь – не рано ли? Ребенку 11 лет. Что посоветуете? – Евгений К.

Ответ подготовлен ярославским отделением Банка России.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, дети с 6 лет могут совершать небольшие покупки в магазинах и пользоваться специальными банковскими картами. На ребенка с 6 до 14 лет можно оформить детскую пластиковую карту, привязанную к счету одного из родителей. А после получения паспорта ребенку с согласия родителей можно открыть и личную карту с самостоятельным счетом. Но она может быть только дебетовой, выпуск кредитных карт детям до 18 лет запрещен.

Если карта ребенка привязана к счету родителя, то вы сможете видеть, на что и сколько тратит ребенок, – история его операций и расходов отражается в специальном приложении. Кроме того, картой ребенка можно управлять. Например, определить лимит трат в день или в месяц, запретить переводы и платежи в Интернете или снятие наличных средств и так далее. Набор функций зависит от банка, выпустившего карту.

С помощью банковской карты ребенок может осваивать важные в жизни навыки, постигать азы финансовой грамоты. Пользоваться картой удобнее и безопаснее, чем наличными деньгами. При безналичной оплате нет риска ошибиться со сдачей, как в случае с наличными деньгами. На карту ребенка родителям легко перевести необходимую сумму в любой момент, например, для оплаты дополнительных занятий.

Но при этом очень важно научить ребенка правилам безопасного использования карты. Объясните детям, что никому и ни при каких обстоятельствах нельзя давать свою банковскую карту другим людям, сообщать ПИН-код и данные, указанные на карте (номер, срок действия, CVC /CVV-код с обратной стороны), а также коды, приходящие на телефон. Нельзя хранить записанный ПИН-код вместе с картой, а при наборе ПИН-кода в банкомате или в магазине необходимо прикрывать клавиатуру рукой. А если карта потерялась, нужно сразу сообщить об этом родителям или на горячую линию банка.

По статистике, банковские карты есть у каждого пятого ребенка в России. Но оформлять карту своему ребенку или нет – это вопрос, на который каждый взрослый должен ответить себе сам с учетом готовности как родителя, так и ребенка.