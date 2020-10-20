Глава МИД Венесуэлы высмеял выступление коллеги из Колумбии

20.10.2020, 9:08, Новости дня

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса высмеял в соцсетях критическое выступление главы колумбийской дипломатии Клаудии Блум по случаю проведения генеральной ассамблеи Организации американских государств и обсуждения внутренних проблем Боливарианской Республики.

Арреаса сделал в Twitter репост видео заявления Блум и написал: «Бла-бла Венесуэла, бла-бла, ОАГ, бла-бла, Мадуро, бла-бла, режим, бла-бла, гуманитарный кризис, бла-бла, Мадуро, бла-бла-бла, мошенничество, бла-бла, права человека, бла-бла, массовая эмиграция, бла-бла, Мадуро. А как же война, страдания, права человека и торговля наркотиками в Колумбии?».

Колумбия и Венесуэла резко критикуют друг друга по множеству вопросов, передает РИА «Новости».

Стороны заявляют о несостоятельности правительств и глав государств, их коррумпированности, политической ангажированности, нелегитимности и пренебрежении интересами граждан в угоду личным политическим целям.

В мае глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщал о предотвращении властями морского вторжения колумбийских боевиков на быстроходных катерах.

При этом одним из задержанных, по данным венесуэльских властей, оказался агент управления по борьбе с наркотиками США.