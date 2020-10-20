Михаил Саакашвили готов возглавить Белоруссию

20.10.2020, 9:01, Разное

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили согласился возглавить Белоруссию после отставки президента Александра Лукашенко. Об этом он заявил во время своей поездки в Польшу.

– Сегодня постсоветской Белоруссии необходим опытный руководитель, способный навести и поддерживать порядок вплоть до избрания нового президента. В целом мне нравится Тихановская, в том числе как женщина, и как политик тоже, но опыта ей не хватает. Однако если народ решит, что Белоруссией должна управлять она, то так тому и быть. В таком случае я могу быть советником президента или даже возглавлять, например, Гомельскую область, — сказал Саакашвили.

Также политик попросил у международно избранного президента страны Светланы Тихановской принять его в белорусское гражданство.

– Знаете, для меня Белоруссия не чужая страна, у меня много друзей оттуда. Я постоянно общаюсь с проевропейскими белорусами. В Амстердаме мы пили коньяк с нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич. Мы говорили полчаса, и она сказала «Мишенька, ты настоящий белорус, — заключил политик.