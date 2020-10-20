Ученые назвали неожиданную опасность имбиря для женского здоровья

20.10.2020, 8:53, Разное

Американские исследователи рассказали о неожиданной опасности имбиря для женского здоровья. В связи с этим представительницам слабого пола необходимо контролировать потребление данного продукта.

Медики часто советуют включить в рацион имбирь, поскольку он борется с простудными заболеваниями и обеспечивает их профилактику. В то же время продукт может отрицательно сказаться на состоянии здоровья женщин. Все дело в том, что имбирь способен усилить кровотечение во время менструации и спровоцировать проблемы с пищеварением.

Ученые, работающие на базе Медицинского центра Университета Мэриленда, установили, что продукт отрицательно воздействует на кишечник, в отдельных случаях даже может развиться диарея. Поскольку пряность имеет антитромбоцитарный эффект, то создается препятствие для нормальной свертываемости крови во время менструаций.

Беременным женщинам не рекомендуется употреблять имбирь даже в небольших количествах, поскольку увеличивается шанс выкидыша, пишет «Политэксперт».