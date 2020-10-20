 

Ученые назвали неожиданную опасность имбиря для женского здоровья

20.10.2020, 8:53, Разное

Американские исследователи рассказали о неожиданной опасности имбиря для женского здоровья. В связи с этим представительницам слабого пола необходимо контролировать потребление данного продукта.
Медики часто советуют включить в рацион имбирь, поскольку он борется с простудными заболеваниями и обеспечивает их профилактику. В то же время продукт может отрицательно сказаться на состоянии здоровья женщин. Все дело в том, что имбирь способен усилить кровотечение во время менструации и спровоцировать проблемы с пищеварением.

Ученые, работающие на базе Медицинского центра Университета Мэриленда, установили, что продукт отрицательно воздействует на кишечник, в отдельных случаях даже может развиться диарея. Поскольку пряность имеет антитромбоцитарный эффект, то создается препятствие для нормальной свертываемости крови во время менструаций.

Беременным женщинам не рекомендуется употреблять имбирь даже в небольших количествах, поскольку увеличивается шанс выкидыша, пишет «Политэксперт».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09 / Эксперт: Репрессии только приближают агонию режима Лукашенко

25.08 / Личное: Шея: была да сплыла!

19.08 / Мнение: Разрыв с Россией вызовет крах белорусской экономики

30.06 / Мнение: Не вешайте партизан у моего окна

12.10 / Мнение: Когда «красные» бьют…

31.08 / Кристина Асмус рассказала, по кому скучает во время командировки

03.10 / Политолог: Лукашенко потерял личную безопасность

11.08 / Белорусские СМИ сообщили о задержании россиян на протестах в стране

26.03 / Мнение: Отказы

14.10 / У испытателя российской вакцины от COVID-19 выросли рога

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска