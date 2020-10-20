Российский эксперт рассказал о методе взлома камеры смартфона

20.10.2020, 8:53, Разное

Российский специалист в сфере цифровой безопасности рассказал, кто кроме владельца смартфона может использовать камеру устройства. Чаще всего несанкционированный доступ к гаджету хакеры получают после установки вирусной программы, отметил руководитель центра цифровой экспертизы «Роскачества» Антон Куканов.

Злоумышленники могут преследовать разные цели, когда заражают смартфон пользователя, но скрыто использовать камеру они могут только при помощи специальных программ. По словам Антона Куканова, после установки зловредного приложения хакеры могут делать фотографии, а потом шантажировать владельца гаджета полученными снимками.

Антон Куканов исключил из списка подобных приложений Instagram, а настоящим шпионом, по его мнению, может оказаться самая безобидная программа. Например, обычный органайзер или фонарик, которым пользователь открыл доступ к камере. Даже официальная цифровая подпись не гарантирует в данном случае безопасности, поэтому специалист рекомендует не разрешать посторонним приложениям использовать камеру смартфона.