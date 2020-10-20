 

У Джеффа Бриджеса из «Большого Лебовски» медики диагностировали рак лимфомы

20.10.2020, 8:53, Разное

Голливудский актер Джефф Бриджес признался, что медики обнаружили у него рак лимфомы. Об этом своим поклонникам в Twitter он рассказал словами героя из фильма «Большой Лебовски» Чувака, исполнителем роли которого является артист.
Актер не унывает от поставленного диагноза, наоборот, он рад, что с ним будет в дальнейшем работать команда профессионалов. Джефф Бриджес отметил, что ему уже дали благоприятный прогноз, поэтому он приступил к лечению. А о состоянии своего здоровья артист обещал информировать поклонников.

Джефф Бриджес снялся в 200 фильмах разных жанров, но самыми известными картинами с его участием являются «Большой Лебовски» и «Сумасшедшее сердце», принесшее актеру в 2010 году «Оскар» и «Золотой глобус». В то же время «Большой Лебовски» не смог принести создателям внушительную кассу, однако картина стала пользоваться зрительской любовью, а образ Чувака Джеффа Бриджеса приобрел популярность у пользователей Сети.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Мнение: Запуск “Прогресса МС-15”

27.07 / “Быть мамой – это сложно”: Анастасия Костенко поделилась советом по воспитанию детей

15.09 / Мнение: Перехваты американских самолетов у российских границ

14.07 / “Дом-2” ищет нового ведущего

09.07 / Мэрия Москвы объявила об отмене всех ограничений со следующей недели

03.09 / Украина намерена вооружить свои войска вертолетами «Киборг»

06.10 / “Это даже в шутку произносить нельзя!”: Манукян набросился на Наргиз за оправдание нацизма

25.06 / Ученые из США создали пластырь для операций на внутренних органах

24.08 / Пресс-секретарь объявила о попытке штурма протестующими резиденции Лукашенко

28.09 / В Нью-Йорке начали отсчет времени до мировой экологической катастрофы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска