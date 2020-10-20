У Джеффа Бриджеса из «Большого Лебовски» медики диагностировали рак лимфомы

20.10.2020, 8:53, Разное

Голливудский актер Джефф Бриджес признался, что медики обнаружили у него рак лимфомы. Об этом своим поклонникам в Twitter он рассказал словами героя из фильма «Большой Лебовски» Чувака, исполнителем роли которого является артист.

Актер не унывает от поставленного диагноза, наоборот, он рад, что с ним будет в дальнейшем работать команда профессионалов. Джефф Бриджес отметил, что ему уже дали благоприятный прогноз, поэтому он приступил к лечению. А о состоянии своего здоровья артист обещал информировать поклонников.

Джефф Бриджес снялся в 200 фильмах разных жанров, но самыми известными картинами с его участием являются «Большой Лебовски» и «Сумасшедшее сердце», принесшее актеру в 2010 году «Оскар» и «Золотой глобус». В то же время «Большой Лебовски» не смог принести создателям внушительную кассу, однако картина стала пользоваться зрительской любовью, а образ Чувака Джеффа Бриджеса приобрел популярность у пользователей Сети.