 

Азербайджан сообщил об интенсивных боях в Карабахе

20.10.2020, 8:48, Новости дня

Минобороны Азербайджана заявило об интенсивных боях на линии соприкосновения в Карабахе днем 19 октября и в ночь на 20 октября.

Министерство сообщило, что в течение понедельника и в ночь на вторник «с различной интенсивностью продолжались боевые операции против врага, пытавшегося оказать сопротивление на Агдере-Агдамском, Физули-Гадрут-Джебраильском и Губадлы-Зангеланском направлениях фронта», передает РИА «Новости».

«Противник подверг обстрелу оборонительные позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и пушек», – добавили в ведомстве.

Уточняется, что азербайджанские военные уничтожили и вывели из строя «живую силу, два танка Т-72, четыре РСЗО БМ-21 «Град», одну Д-30 гаубицу-пушку и пять единиц автомобильной техники противника».

«Войска азербайджанской армии контролируют оперативную обстановку на всей протяженности фронта», – добавлено в релизе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия.



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