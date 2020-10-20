В атмосфере Венеры обнаружили глицин – это уже второй биомаркер

20.10.2020, 8:51, Разное

Аппарат Европейского космического агентства BepiColombo, основная миссия которого заключается в исследовании Меркурия, во время гравитационного маневра смог проанализировать атмосферу Венеры и обнаружил там глицин.

Венера очень горячая и имеет плотную ядовитую атмосферу. Кажется, что жизни там существовать не может. Однако теперь исследователи нашли в атмосфере планеты аминокислоту. И это уже второй биомаркер, после фосфина, который находят у Венеры.

Из-за плотных облаков, затрудняющих обзор из космоса, и высоких температур на поверхности Венера до сих пор остается одной из самых малоисследованных планет Солнечной системы. Несмотря на суровые условия, ученые подозревают, что на планете могла или до сих пор существует жизнь. Чтобы подтвердить или опровергнуть эту теорию, исследователям нужно найти в атмосфере Венеры биомаркеры — вещества, которые выделяют преимущественно живые организмы.

Одним из таких биомаркеров является фосфин. Ранее американские ученые сообщали о том, что обнаружили этот газ в атмосфере Венеры. Открытие вызвало сенсацию в научной среде и заставило ученых NASA пересмотреть архивные измерения. Оказалось, что фосфин в атмосфере Венеры нашли еще 42 года назад. После этого о своей миссии к Венере заявили «Роскосмос» и NASA.

Но кроме фосфина существуют и другие биомаркеры. Например, различные аминокислоты, которые образуются внутри живых организмов. Самую простую из аминокислот — глицин — теперь нашла в атмосфере Венеры миссия BepiColombo, подготовленная совместно Европейским и Японским космическими агентствами. Для анализа атмосферы аппарат использовал российский гамма и нейтронный спектрометр МГНС. В течение гравитационного маневра космический аппарат пролетел в 10 720 километрах от поверхности планеты и провел тщательные измерения химического состава ее атмосферы.

Оказалось, что в атмосфере Венеры содержится аминокислота глицин. Вкупе с обнаружением фосфина, этот факт может говорить о том, что на Венере может существовать жизнь. Однако, глицин ранее был обнаружен и на комете 67Р/Чурюмова-Герасименко, да и получить это вещество из неорганических веществ не так-то сложно. Поэтому говорить о точном наличии жизни на соседней с нами планете пока еще рано. Тем не менее, это первый раз, когда ученым удалось найти аминокислоту в атмосфере другой планеты.