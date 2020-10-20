 

Оптическая иллюзия с ребенком в вольере льва ужаснула Сеть

20.10.2020, 8:47, Разное

Интернет-пользователей напугала фотография с мальчиком, который из-за оптической иллюзии кажется стоящим в вольере льва.

Как пишет The Sun, снимок был сделан в зоопарке Колчестера в английском графстве Эссекс. 4-летний мальчик по имени Ной Мур буквально влюбился в льва Бейли. У Ноя аутизм, и обычно он равнодушен к животным, но был впечатлен хищником и провел много времени у вольера.

Мама малыша хотела сделать кадр со львом, стоящим близко у стекла. Но женщина сильно удивилась, увидев получившееся фото. Как оказалось, на стекле было отражение ее сына, из-за чего создавалось впечатление, будто мальчик стоит в вольере прямо рядом со львом.



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